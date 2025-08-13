Furto di cavi di rame delle Ferrovie: denunciati due minorenni a Palermo

Gli agenti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti in prossimità della stazione di Palermo Brancaccio, perchè personale di FS Security aveva segnalato un probabile furto di cavi. Giunti sul posto, su indicazione del personale di FS

Security, hanno individuato e bloccato due minorenni trovati in possesso di cavi telefonici poco prima asportati dalla sede ferrata, nonché di una sega ad arco probabilmente utilizzata per il taglio dei cavi. I poliziotti, inoltre, nelle immediate vicinanze hanno trovato altri cavi della stessa tipologia di pertinenza di ferrovie, per un totale di 300 metri circa, che insieme ai primi venivano recuperati per la successiva riconsegna a personale di RFI. I due minorenni sono stati affidati ai rispettivi genitori.