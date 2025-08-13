ou
Uici Ragusa celebra i due atleti iblei del Gruppo sportivo Sette Colli di Scicli

Aeroporto di Catania, terminal C: 13 agosto all’insegna dei soliti disagi

CronacaCatania

Benvenuti all’aeroporto internazionale di Catania, ore 16 dell’antivigilia di Ferragosto, terminal C, partenze: climatizzazione insufficiente, caldo soffocante, sporcizia, bisogna fare a spallate anche per raggiungere un bagno, tra l’altro abbastanza sporco. E’ quello che raccontano i passeggeri in partenza dallo scalo etneo che, ancora una volta, nei periodi di grande affluenza si presenta impreparato in fatto di servizi e di accoglienza. Per fortuna, i voli, nella quasi totalità dei casi, sono puntuali. Ma, purtroppo, l’immagine che si dà di uno scalo internazionale non è la migliore. Peccato! (VIDEO)

