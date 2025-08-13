Uici Ragusa celebra i due atleti iblei del Gruppo sportivo Sette Colli di Scicli

In occasione della splendida cornice del Gala dello sport ibleo, svoltosi nei giorni scorsi a Ispica, due atleti del gruppo sportivo Sette Colli di Scicli, associati all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Ragusa, sono stati insigniti del prestigioso titolo di “eccellenze sportive iblee”. Si tratta di un traguardo dal profondo valore simbolico e umano, che testimonia il cammino di inclusione e affermazione personale che lo sport sa offrire, anche e soprattutto laddove le difficoltà sono più grandi.

Pietro Finistrella è stato premiato per gli straordinari risultati ottenuti nello showdown, disciplina paralimpica che richiede concentrazione, riflessi e una forza mentale fuori dal comune. Il percorso di Pietro è segnato da sacrificio quotidiano, una volontà incrollabile e successi che non sono solo personali, ma appartengono all’intera comunità Uici di Ragusa. «Pietro rappresenta un esempio luminoso di come lo sport possa abbattere barriere e generare nuove possibilità – ha sottolineato Salvatore Albani, presidente dell’Uici Ragusa –. I suoi risultati nello showdown ci dimostrano quanto sia importante credere in sé stessi e nel valore dell’impegno».

Alessandra Benedetta Spampinato ha invece ricevuto il riconoscimento per gli importanti traguardi raggiunti nel judo. Atleta di grande cuore e talento, Alessandra ha saputo coniugare passione, disciplina e spirito di squadra, affermandosi in una pratica complessa e fisica come il judo. Ogni suo risultato è il frutto di ore di preparazione e della capacità di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. «La storia sportiva di Alessandra è fonte di ispirazione per tutti noi – prosegue Albani –. La sua determinazione e il suo spirito di sacrificio rappresentano il modo migliore di trasmettere i valori dell’Uici: inclusione, crescita, rispetto reciproco».