Pallanuoto, stella al merito sportivo del Coni a Barbara Bufardeci a 2 anni dalla scomparsa

Palermo, piace ai giovani la mostra di Franco Fratantonio "Luninessenza"

CulturaPalermoRagusa

Sta registrando la presenza di un buon pubblico e un’ottima critica supportata da una buona stampa regionale e nazionale, la mostra dal titolo “Luminessenza, iconografia della luce” del pittore modicano Franco Fratantonio che si terrà sino al 24 agosto 2025 nella Cappella della Incoronata Museo Riso a Palermo e promossa dall’associazione culturale “L’uomo sulla terra”.
L’evento, curata dal famoso critico d’arte Bruno Corà, ha sollecitato la curiosità di un pubblico soprattutto giovane che attentamente ha visionato la mostra e le opere valutando positivamente la multimedialità di questa esperienza artistica: sono presenti diciotto opere tra quadri (pastelli, oli e acquarelli), neon, video (Pozzo Paradiso) che raccontano il rapporto sempre forte ed evidente tra luce e colore che negli anni è diventata la cifra artistica del talentuoso pittore siciliano.
“È una mostra che ha dato modo di rendere visibile, commenta il maestro Franco Fratantonio, ciò che ho progettato, è un luogo ideale e sono fortunato ad aver avuto questa opportunità e ringrazio personalmente tutti coloro i quali hanno voluto e agevolato la realizzazione di questo progetto. Il pubblico ha apprezzato molto e condiviso l'emozione dell'immersione, cosa che per me è il primo obbiettivo da raggiungere nei miei progetti. Sono contento per l'affluenza in particolare per un pubblico internazionale e giovanile. La mia soddisfazione è aver lasciato ad ogniuno di essi un ricordo indelebile di questa esperienza, soprattutto quando vengono personalmente a manifestarti con entusiasmo l'emozione dell'immersione.
La mostra rimane aperta sino al 24 agosto p.v. con orari di apertura al pubblico, della Cappella dell'Incoronata, che sono i seguenti: tutti i giorni, dal lunedì a domenica dalle ore 9.00 alle ore 13.00; mercoledì pomeriggio apertura pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 17.00.

