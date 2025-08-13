Marina di Modica, un'estate musicale all'insegna delle proposte più attuali

Ancora una volta, la sinergia tra Regione Siciliana e Fondazione Teatro Garibaldi si conferma vincente, portando avanti un programma estivo di straordinaria qualità che sta riscuotendo un successo travolgente a Marina di Modica. “Con orgoglio – dichiara il presidente della I Commissione Affari Istituzionali all'Ars, Ignazio Abbate - posso affermare che iniziative come questa dimostrano come la cultura, se ben valorizzata, possa diventare un potente motore di sviluppo sociale e turistico per il nostro territorio. Non si tratta di un semplice calendario di eventi, ma di un vero e proprio investimento sul valore della musica e dello spettacolo. Il ricco cartellone proposto in questi giorni a Modica è la prova tangibile di quanto si possa ottenere quando le istituzioni lavorano insieme con un obiettivo comune. A tal proposito, desidero ringraziare di cuore il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata ed il suo vice, Giorgio Rizza, per l’impegno e la professionalità che hanno permesso di ideare e realizzare un programma così variegato e di altissimo livello.