Nave della droga lascia il porto di Termini Imerese

Ha trasportato uno dei più grossi carichi di cocaina mai sequestrato in Sicilia, circa 5 tonnellate.

Il cargo Plutus battente bandiera di Palau era stato intercettato dalla guardia di finanza nel 2023. Da allora dopo il sequestro, le indagini e 15 arrestati è rimasto in banchina al porto di Termini Imerese.

Oggi dopo un lungo contenzioso la nave ha lasciato il porto liberando la banchina e arrivando al porto di Palermo. Una breve sosta in attesa di essere affidata ad un armatore.

"Dopo due anni di lavoro silenzioso, di confronto costante e serrato con tutte le Istituzioni coinvolte, la Plutus lascia finalmente il nostro porto per raggiungere Palermo - dice il sindaco di Termini Imerese Maria Terranova - È stato un percorso complesso, fatto di ascolto, collaborazione e determinazione, in cui ogni parte ha dato il proprio contributo senza mai far mancare attenzione e rispetto per la nostra città. Voglio ringraziare l'autorità portuale, la capitaneria di porto e tutte le istituzioni che hanno reso possibile questo traguardo".

Per il comitato città porto una giornata che deve segnare il rilancio dell'infrastruttura. "L'allontanamento della Plutus non è da considerare un regalo, bensì un atto dovuto alla dignità della città e del suo porto - dicono i rappresentanti del comitato - Ora, quello che chiediamo, e su cui vigileremo, è il rispetto delle decisioni deliberate dall'intero consiglio comunale, e cioè che nessuna nave dovrà attraccare al molo Veniero". Il consiglio comunale ha stabilito di destinare tutta la parte a riva della banchina ad usi pubblici, quali parco urbano, passeggiate lungomare, servizi per il tempo libero, e auspichiamo che ciò sia realizzato nel più breve tempo possibile. Questo di oggi rappresenta soltanto un primo traguardo raggiunto".