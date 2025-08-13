ou
ULTIME NOTIZIE

Pallanuoto, stella al merito sportivo del Coni a Barbara Bufardeci a 2 anni dalla scomparsa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Wizz Air lancia una nuova rotta: Palermo - Bratislava

Wizz Air lancia una nuova rotta: Palermo - Bratislava

EconomiaPalermo

La compagnia aerea Wizz Air continua a espandere il suo network in Italia con l'annuncio di una nuova rotta internazionale che collega Palermo a Bratislava. Questo nuovo servizio, che segue l'apertura della nuova base Wizz Air nella capitale slovacca, rafforzerà ulteriormente i collegamenti tra Palermo e l'Europa centro-orientale.
Questa nuova rotta, si legge in una nota, fa parte di un più ampio piano di espansione nel capoluogo siciliano e segue il recente annuncio della nuova rotta per Varsavia Modlin, che partirà dal 16 dicembre. I voli sulla tratta Palermo - Bratislava opereranno quattro volte a settimana, il martedì, giovedì, sabato e domenica.
I biglietti, sottolinea la nota, sono in vendita da oggi, mercoledì 13 agosto, su wizzair.com e sull'app mobile WIZZ, a partire da 19,99 euro. Tutti i voli saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni.
Bratislava, la capitale della Slovacchia, prosegue la nota, è una città ricca di storia e cultura, situata sulle rive del Danubio.
Conosciuta per il suo affascinante centro storico pedonale, i vivaci caffè e il pittoresco Castello di Bratislava, offre una perfetta combinazione di tradizione e modernità. La sua vicinanza ad altre capitali europee come Vienna e Budapest la rende un punto di partenza ideale per esplorare l'intera regione.
"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova rotta da Palermo, che offre un collegamento diretto per Bratislava - dichiara Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air -. Questo nuovo servizio sottolinea il nostro impegno verso la comunità locale, offrendo ai residenti siciliani un collegamento conveniente e affidabile verso una nuova e dinamica capitale europea. Questa espansione, in linea con la nostra iniziativa 'Customer First Compass', riflette la nostra costante attenzione all'esperienza dei passeggeri e alla crescita del network. E dopo aver annunciato la nostra seconda rotta da Palermo, dopo quella per Varsavia di poche settimane fa, possiamo affermare con orgoglio il nostro slogan, 'Let's WIZZ!'".

Potrebbero Interessarti