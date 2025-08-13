Wizz Air lancia una nuova rotta: Palermo - Bratislava

La compagnia aerea Wizz Air continua a espandere il suo network in Italia con l'annuncio di una nuova rotta internazionale che collega Palermo a Bratislava. Questo nuovo servizio, che segue l'apertura della nuova base Wizz Air nella capitale slovacca, rafforzerà ulteriormente i collegamenti tra Palermo e l'Europa centro-orientale.

Questa nuova rotta, si legge in una nota, fa parte di un più ampio piano di espansione nel capoluogo siciliano e segue il recente annuncio della nuova rotta per Varsavia Modlin, che partirà dal 16 dicembre. I voli sulla tratta Palermo - Bratislava opereranno quattro volte a settimana, il martedì, giovedì, sabato e domenica.

I biglietti, sottolinea la nota, sono in vendita da oggi, mercoledì 13 agosto, su wizzair.com e sull'app mobile WIZZ, a partire da 19,99 euro. Tutti i voli saranno operati con i moderni aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la bassa rumorosità e le ridotte emissioni.

Bratislava, la capitale della Slovacchia, prosegue la nota, è una città ricca di storia e cultura, situata sulle rive del Danubio.

Conosciuta per il suo affascinante centro storico pedonale, i vivaci caffè e il pittoresco Castello di Bratislava, offre una perfetta combinazione di tradizione e modernità. La sua vicinanza ad altre capitali europee come Vienna e Budapest la rende un punto di partenza ideale per esplorare l'intera regione.

"Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa nuova rotta da Palermo, che offre un collegamento diretto per Bratislava - dichiara Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air -. Questo nuovo servizio sottolinea il nostro impegno verso la comunità locale, offrendo ai residenti siciliani un collegamento conveniente e affidabile verso una nuova e dinamica capitale europea. Questa espansione, in linea con la nostra iniziativa 'Customer First Compass', riflette la nostra costante attenzione all'esperienza dei passeggeri e alla crescita del network. E dopo aver annunciato la nostra seconda rotta da Palermo, dopo quella per Varsavia di poche settimane fa, possiamo affermare con orgoglio il nostro slogan, 'Let's WIZZ!'".