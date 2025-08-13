Emergenza idrica, LegaCoop: serve riforma della governance

"La Sicilia della sete, l'Isola dei ritardi cronici: su 45 grandi invasi, solo 18 sono pienamente operativi 20 subiscono limitazioni (10 per mancato collaudo, 10 per questioni di sicurezza), e 7 risultano fuori uso o in costruzione.

Una parte rilevante della capacità potenziale — stimata in 1,1 miliardi di metri cubi di acqua — è inutilizzabile, con una disponibilità reale ridotta al 67%. Sono i numeri della grande sete siciliana che balzano fuori dalla bozza di referto sulla gestione dell'emergenza idrica, resa nota dalla Corte dei Conti".

E' quanto sottolinea in una nota la Legacoop. "La situazione è ormai insostenibile: dighe non collaudate o solo sulla carta, acqua riversata in mare, infrastrutture che cadono a pezzi, mentre i cambiamenti climatici fanno esplodere la siccità e il fabbisogno agricolo", affermano Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia, e Domenico Pistone, responsabile Legacoop Sicilia Agroalimentare e Pesca. La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana - che ha convocato al contraddittorio entro il prossimo settembre - denuncia l'assenza di manutenzione, l'accumulo di sedimenti che riduce drasticamente i volumi immagazzinabili, l'inefficacia gestionale, l'elevata morosità, perdite distributive, frammentazione istituzionale e scarsa trasparenza nelle concessioni e nei ruoli di gestione. Un quadro allarmante che conferma le denunce di Legacoop Sicilia che sottolinea lo stato di spreco intollerabile della risorsa preziosa, l'incapacità di sfruttare le infrastrutture esistenti, e l'assenza di una strategia organica che metta al centro il bene comune e il futuro sostenibile. "Alla luce di tutto ciò, ribadiamo con forza che servono interventi immediati e sistemici come un piano straordinario di manutenzione e pulizia degli invasi, per restituire capacità e sicurezza. Serve una riforma della governance idrica, con chiara separazione tra concedente e gestore, e un maggiore coordinamento tra enti (DAR, consorzi, Siciliacque). La riduzione delle perdite e della morosità, con investimenti mirati sui sistemi di adduzione e distribuzione.

Politiche integrate di tutela ambientale, agricoltura sostenibile e adattamento climatico, a partire dal riuso delle acque reflue e tecnologie di risparmio". "Massima trasparenza e responsabilità nella programmazione e gestione, anche alla luce del prossimo contraddittorio con la Corte dei Conti. Non è più possibile restare immobili - concludono Parrino e Pistone -. L'acqua è una risorsa fondamentale per la vita, per il lavoro e per la sopravvivenza dei nostri territori. Serve coraggio politico, coesione sociale e impegno vero".