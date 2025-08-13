Botulino, nuovo ricovero a Cosenza: 7 i dismessi

C'è un nuovo ricovero per intossicazione da botulino nell'ospedale di Cosenza.

Il nuovo paziente si è presentato oggi in ospedale ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

Complessivamente, comunque, fanno sapere dall'ospedale nel bollettino medico, sono "in deciso miglioramento le condizioni dei pazienti ricoverati all'Annunziata per intossicazione botulinica".

Oggi, infatti,sette sono stati dimessi e sono tornati a casa. Cinque erano ricoverati in area medica e due in pediatria.

Sempre oggi, altri tre pazienti sono stati trasferiti dalla Terapia intensiva al reparto di Medicina.

Allo stato, dunque, secondo il bollettino medico, le persone ancora ricoverate, complessivamente, sono 11, 3 in Terapia intensiva, 3 in Pediatria e 5 nei reparti di Area medica.