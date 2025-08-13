ou
Siglata a Catanzaro un'intesa tra Regione e Prefetture

Altro sud

E' stata sottoscritta, dopo il nulla osta del dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero dell'Interno, l'Intesa tra la Regione Calabria e le Prefetture calabresi finalizzata a disciplinare le forme di collaborazione in occasione delle prossime elezioni regionali, previste per il 5 e 6 ottobre 2025, al fine di garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle fasi preliminari e delle operazioni di voto.
A firmarla, oltre al prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, nella sua qualità di rappresentante dello Stato per i Rapporti con le autonomie, il vice presidente della Regione Calabria Filippo Pietropaolo, le prefette di Reggio Calabria Clara Vaccaro e di Crotone Franca Ferraro, i viceprefetti vicari di Cosenza Rosa Correale e di Vibo Valentia Roberto Micucci.
Alla firma hanno presenziato anche i dirigenti regionali dell'Unità organizzativa elettorale.
L'Intesa, riferisce la Prefettura, affida la gestione amministrativa del procedimento elettorale e la conseguente adozione di direttive e circolari agli uffici della Regione Calabria, che saranno affiancati dagli uffici delle Prefetture per quanto concerne la consulenza tecnico-giuridica nelle diverse fasi, oltre che ogni necessario adempimento e supporto operativo per la predisposizione degli stampati e del materiale necessario ai Comuni per lo svolgimento anche delle operazioni presso i seggi.
È stata prevista, altresì, l'istituzione di un organismo di raccordo presso la Prefettura di Catanzaro, composto da rappresentanti della Regione Calabria e delle Prefetture calabresi, con il compito di provvedere ad ogni aspetto applicativo dell'Intesa.
Ai fini di un'ottimale collaborazione tecnico-organizzativa e gestionale del procedimento elettorale, l'Accordo prevede anche la possibilità di utilizzare la piattaforma del Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Viminale per la raccolta e la diffusione dei dati.
"Si tratta - hanno dichiarato De Rosa e Pietropaolo - di un'Intesa tecnica molto importante perché affianca all'autonomia della Regione nel procedimento elettorale la sperimentata esperienza delle Prefetture in questa materia e consolida anche formalmente una collaborazione già in atto su questa e su tante altre materie di carattere amministrativo".

