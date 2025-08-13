Pallanuoto, stella al merito sportivo del Coni a Barbara Bufardeci a 2 anni dalla scomparsa

Sono passati quasi due anni dalla scomparsa di una donna magnifica, combattiva e che per un decennio è stata a tutti gli effetti la mamma del Setterosa. Il ricordo di Barbara Bufardeci, dal 2013 al 2023 Team Manager della Nazionale femminile di pallanuoto, resta indelebile e oggi riceve la Stella al Merito Sportivo dal Coni Siracusa". Lo scrive la Fin. "Mai riconoscimento fu più meritato per una figura fondamentale per lo sport siracusano ed italiano, capace di unire passione, professionalità e abnegazione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto indelebile soprattutto nelle sue ragazze della Nazionale, che le dedicano sempre un pensiero dopo una vittoria importante. Una Nazionale cui è stata vicina fino a pochi giorni dalla sua scomparsa, come il Mondiale di Fukuoka 2023 in cui il Setterosa ha conquistato un super bronzo", ha precisato in un apposito comunicato la Federnuoto.

"La cerimonia di consegna delle Benemerenze Coni 2025 si svolgerà presso il Circolo Unione di Siracusa e a ritirare la Stella d'oro in onore di Barbara Bufardeci ci saranno Andrea Negro, figlio di Barbara, e il vice presidente Federale, nonché presidente onorario della CC Ortigia, Giuseppe Marotta, che riceverà una benemerenza personale per l'impegno profuso in tutti questi anni come dirigente della CC Ortigia e del Settebello. Presente all'evento anche il commissario tecnico del Settebello, Alessandro Campagna, altra eccellenza sportiva siracusana", ha concluso la Fin.