La tragedia del mare a Lampedusa, riprese le ricerche dei dispersi

CronacaAgrigento

Sono riprese all'alba di oggi le ricerche dei migranti dispersi nel naufragio avvenuto ieri al largo di Lampedusa. Al momento sono 27 le vittime accertate: 13 uomini, 7 donne e 3 minorenni. Soltanto due le salme che non sono state ancora identificate, tutte le altre avevano dei parenti o dei conoscenti che viaggiavano con loro sulle imbarcazioni affondate a 14 miglia dalle Pelagie.
Erano un centinaio le persone a bordo. I superstiti sono 60.
La Procura di Agrigento aprirà un fascicolo d'inchiesta sul doppio naufragio avvenuto a circa 14 miglia a Sud di Lampedusa. L'ipotesi di reato sarà naufragio colposo.

