La tragedia del mare a Lampedusa, riprese le ricerche dei dispersi

Sono riprese all'alba di oggi le ricerche dei migranti dispersi nel naufragio avvenuto ieri al largo di Lampedusa. Al momento sono 27 le vittime accertate: 13 uomini, 7 donne e 3 minorenni. Soltanto due le salme che non sono state ancora identificate, tutte le altre avevano dei parenti o dei conoscenti che viaggiavano con loro sulle imbarcazioni affondate a 14 miglia dalle Pelagie.

Erano un centinaio le persone a bordo. I superstiti sono 60.

La Procura di Agrigento aprirà un fascicolo d'inchiesta sul doppio naufragio avvenuto a circa 14 miglia a Sud di Lampedusa. L'ipotesi di reato sarà naufragio colposo.