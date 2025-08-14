Rosolini, si chiude la Sagra dell'Arancino: sul palco i Collage

Si chiude stasera a Rosolini al Parco Giovanni Paolo II con il concerto dei “Collage” la “Sagra dell’Arancino”, l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale insieme con il gruppo Eventi Sicilia. Il bilancio della kermesse enogastronomica, con spettacoli di musica e cabaret è stata più che positiva. Lo sottolinea il sindaco Giovanni Spadola, che da alcuni anni sostiene la Sagra. "A Rosolini abbiamo avuto n queste sere un boom di presenze - dice il primo cittadino - e per la nostra economia locale è stata una boccata d'ossigeno. I nostri concittadini vogliono anche divertirsi e la Sagra dell'Arancino rimane un appuntamento consolidato dell'Estate Rosolinese.