Pozzallo, "Mare e Laghi sicuri 2025": controlli della Guardia Costiera

In occasione del Ferragosto, la Guardia Costiera di Pozzallo potenzia i controlli in mare e a terra per garantire sicurezza e assistenza a bagnanti e diportisti nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”, promossa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e coordinata per la Sicilia Orientale dalla Direzione Marittima di Catania.
Durante le giornate e gli orari di maggiore affluenza, tutti e cinque i mezzi navali del Compartimento Marittimo di Pozzallo – che copre circa 100 km di costa – saranno operativi.
Le attività in mare saranno integrate da pattuglie via terra che opereranno in stretto coordinamento anche con l’Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti e con la Delegazione di Spiaggia di Marina di Ragusa, riaperta di recente per rafforzare la presenza sul territorio e la capacità di risposta alle esigenze dell’utenza del mare.
L’obiettivo sarà quello di prevenire incidenti, tutelare l’ambiente, la vita umana in mare e la sicurezza della navigazione.
L’appello del Comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Capitano di Fregata Luigi Vincenti, in vista del periodo più intenso dell’estate, è quello di “vivere il mare e le spiagge con rispetto per l’ambiente, prestando la massima attenzione, rispettando le regole e agendo con prudenza, così da prevenire potenziali situazioni di pericolo e trascorrere una serena giornata al mare”.
A tutti gli utenti del mare viene infatti raccomandata “l’osservanza di semplici regole di prudenza e buon senso”. I bagnanti sono invitati a entrare in mare solo in buone condizioni fisiche, evitando di nuotare da soli o in presenza di bandiera rossa che segnala pericolo.

