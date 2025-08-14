ou
Aeroporto Comiso, albanese tenta di imbarcarsi con un coltello: denunciato

CronacaRagusa

Un albanese di 39 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato Polizia di Comiso, per porto di armi fuori dalla propria abitazione senza la licenza dell’autorità.
L’uomo, in partenza per Tirana dall’aeroporto di Comiso, aveva nascosto all’interno della valigia un coltello a scatto con lama di cm. 7,5 e un tirapugni in metallo, materiale che è stato rilevato nel corso dei controlli di sicurezza effettuati dal personale della Security SAC, sotto la supervisione degli agenti della Polizia di Stato in servizio presso lo scalo.
Pertanto, quanto trovato è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

