ou
ULTIME NOTIZIE

Ispica, 17enne marocchino residente a Rosolini accoltella tunisino: denunciato

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Entra in una chiesa a Siracusa e distrugge gli arredi: bloccato con il taser

Entra in una chiesa a Siracusa e distrugge gli arredi: bloccato con il taser

CronacaSiracusa

Un uomo, di nazionalita' straniera, si e' reso protagonista nella serata di ieri della distruzione di alcuni arredi e oggetti sacri custoditi nella chiesa del Pantheon, nel cuore di Siracusa. L'uomo era agitato, non e' chiaro se avesse assunto sostanze alcoliche o droghe o se, invece, fosse rimasto vittima di un crollo di natura nervosa; ma, dopo essere entrato in chiesa ha iniziato prima ad urlare, spaventando i fedeli che, in quel momento, si trovavano li', per poi prendere di mira tutto. Tante le richieste di intervento ai centralini delle forze dell'ordine e nel volgere di qualche minuto sono arrivate le forze dell'ordine che, in un primo momento, hanno provato a placare l'uomo senza, pero', grandi risultati. A quel punto, si e' reso necessario l'uso del taser, la pistola elettrica, per bloccare lo straniero, la cui posizione e' al vaglio degli inquirenti.

Potrebbero Interessarti