Entra in una chiesa a Siracusa e distrugge gli arredi: bloccato con il taser

Un uomo, di nazionalita' straniera, si e' reso protagonista nella serata di ieri della distruzione di alcuni arredi e oggetti sacri custoditi nella chiesa del Pantheon, nel cuore di Siracusa. L'uomo era agitato, non e' chiaro se avesse assunto sostanze alcoliche o droghe o se, invece, fosse rimasto vittima di un crollo di natura nervosa; ma, dopo essere entrato in chiesa ha iniziato prima ad urlare, spaventando i fedeli che, in quel momento, si trovavano li', per poi prendere di mira tutto. Tante le richieste di intervento ai centralini delle forze dell'ordine e nel volgere di qualche minuto sono arrivate le forze dell'ordine che, in un primo momento, hanno provato a placare l'uomo senza, pero', grandi risultati. A quel punto, si e' reso necessario l'uso del taser, la pistola elettrica, per bloccare lo straniero, la cui posizione e' al vaglio degli inquirenti.