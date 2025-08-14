Rissa in discoteca dentro un lido a Catania: attività sospesa per 10 giorni

Sospesa dalla Polizia di Stato l'attività di una discoteca all'interno di uno stabilimento balneare a Catania, dove giorni fa era scoppiata una rissa. Il provvedimento, che ha una durata di 10 giorni, è stato emesso dal questore dopo l'intervento, alcuni giorni fa, degli agenti della Squadra Volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico per una rissa scoppiata sulla pista dal ballo, rissa che al momento del loro arrivo era già terminata. Al pronto soccorso di un ospedale cittadino, però, un era arrivato un giovane che ai sanitari ha riferito di essere stato aggredito all'interno di quella discoteca. Gli accertamenti, anche grazie alla visione di filmati e ai racconti di alcuni testimoni, hanno consentito ai poliziotti di ricostruire quanto accaduto. La rissa era scoppiata per futili motivi proprio sulla pista da ballo e gli addetti alla sicurezza del locale, dopo averla sedata, avevano allontanato i giovani coinvolti. Uno di questi si era presentato autonomamente in ospedale, riferendo di essere stato aggredito da più persone con calci e pugni al volto e su tutto il corpo, riportando contusioni varie e trauma cranico facciale. Gli atti redatti dalla Squadra Volanti sono stati trasmessi alla divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura di Catania, che ha curato l'istruttoria per l'emissione del provvedimento di sospensione. Considerato che la vittima è stata allontanata dal locale senza che il gestore o un suo delegato si fossero accertati delle sue condizioni, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni per la gestione della discoteca del lido per la durata di 10 giorni.