Pitbull trascinato da uno scooter a Monreale: arrestati due quarantenni

A Monreale due uomini di 48 e 42 anni a bordo di uno scooter elettrico tenevano un un cane pitbull al guinzaglio costringendolo a seguirli. I carabinierihanno fermato i due e hanno chiesto spiegazioni e l'uomo di 42anni ha aggredito i militari. I due sono stati arrestati per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto solo per il quarantaduenne l'obbligo di presentazione alla pg.