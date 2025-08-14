ou
ULTIME NOTIZIE

Ispica, 17enne marocchino residente a Rosolini accoltella tunisino: denunciato

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Pitbull trascinato da uno scooter a Monreale: arrestati due quarantenni

Pitbull trascinato da uno scooter a Monreale: arrestati due quarantenni

CronacaPalermo

A Monreale due uomini di 48 e 42 anni a bordo di uno scooter elettrico tenevano un un cane pitbull al guinzaglio costringendolo a seguirli. I carabinierihanno fermato i due e hanno chiesto spiegazioni e l'uomo di 42anni ha aggredito i militari. I due sono stati arrestati per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il gip ha convalidato gli arresti e disposto solo per il quarantaduenne l'obbligo di presentazione alla pg.

Potrebbero Interessarti