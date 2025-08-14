ou
E' ubriaca e sperona uno scooter: denunciata a Trapani

CronacaTrapani

Sotto l'effetto di alcol e droga sperona uno scooter e fugge. I carabinieri hanno denunciato a Trapani una 26enne per omissione di soccorso e guida in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di alcol e droghe. La donna, alla guida di un suv, durante la notte ha investito una coppia in sella a un motociclo mentre percorreva la statale 115, dileguandosi senza prestare loro soccorso. I due malcapitati, trasportati al pronto soccorso di Trapani, hanno fortunatamente riportato solo lesioni lievi. Gli accertamenti eseguiti dai carabinieri giunti sul posto hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e identificare la 26enne, risultata positiva ai test di alcol e droga.

