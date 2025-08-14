Due turisti colti da malore sull'Etna, la Finanza li soccorre

Due turisti colti da malore mentre si trovavano sull'Etna sono stati soccorsi dalla guardia di finanza di Nicolosi. Il primo intervento ha riguardato una 17enne di origini francesi, che si trovava su un sentierio del cratere Silvestri inferiore, a quota 1.900 metri, nel territorio di Nicolosi. Gli specialisti del Soccorso alpino delle fiamme gialle, attivati dalla centrale operativa del 118, hanno raggiunto la ragazza e, insieme con i volontari del Cnsas e la guardia medica di Nicolosi nord, le hanno prestato le prime cure. La giovane, dopo aver mostrato segni di ripresa, è stata trasportata fino alla Provinciale 92 con l'ausilio di una barella 'Titan-Basket' percorrendo la risalita del ripidissimo canalone sabbioso e poi affidata alle cure sanitarie del personale del 118. Il secondo intervento, avvenuto subito dopo, è stato invece prestato nei confronti di un 36enne di origini catanesi e residente in provincia di Bergamo, colto anche lui da malore nei pressi del cratere Silvestri superiore, a quota 2.020 metri. Appena attivate dalla centrale operativa del 118, le stesse squadre di soccorso che avevano già operato in precedenza hanno raggiunto il luogo segnalato. L'uomo mostrava gravi segni di astenia e capogiri: è stato condotto in guardia medica.