Aveva bomba artigianale nel lavello della cucina: denunciato a Paternò

Un ordigno artigianale nascosto in cucina. E' quanto hanno scoperto nell'abitazione di un 42enne a Paternò, nel Catanese, i carabinieri della locale Compagnia che insieme agli artificieri del Nucleo investigativo di Catania, hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Durante l'ispezione nel lavello della cucina, ben nascosto sotto uno strofinaccio, i militari hanno scovato un involucro di metallo tipicamente adoperato per realizzare ordigni rudimentali. L'esame dell'oggetto ha confermato che si trattava di un congegno esplosivo artigianale, dotato di una miccia, con all'interno polveri piriche ad alta sensibilità, per un peso di oltre 200 grammi. Considerata la pericolosità e la potenziale capacità offensiva dell'ordigno, gli artificieri hanno proceduto al campionamento e alla messa in sicurezza del materiale. Sempre in cucina, poi, gli investigatori hanno recuperato una busta, nascosta in un cassetto, contenente 45 proiettili calibro 9x21. Il 42enne è stato denunciato per detenzione abusiva di munizionamento e per la violazione della legge in materia di fabbricazione e detenzione di esplosivi.