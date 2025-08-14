ou
ULTIME NOTIZIE

Ispica, 17enne marocchino residente a Rosolini accoltella tunisino: denunciato

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Palermo, sequestrati 3,3 chili di hashish allo Zen 2

Palermo, sequestrati 3,3 chili di hashish allo Zen 2

CronacaPalermo

I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, con il supporto delle unità cinofile, hanno portato a termine un'operazione nel quartiere Zen 2, culminata con il sequestro di oltre 3,3 chili di sostanze stupefacenti. I militari, all'interno di vari punti del quartiere, hanno trovato e sequestrato diverse dosi di stupefacente già confezionate e pronte per la vendita: 3,3 chili di hashish suddivisi in 28 panetti, 311 dosi e una stecca; 85 dosi di crack, contenute all'interno di involucri in cellophane trasparente termosaldati, per un peso complessivo di circa 51 grammi; 8 involucri di marijuana, per un peso di circa 3 grammi; 9 dosi di cocaina per un peso di circa 3 grammi; 3 bustine di plastica contenenti una sostanza polverosa bianca, utilizzata per il taglio della cocaina. Tra i vari nascondigli utilizzati, parte delle dosi, pronte per la vendita ai consumatori, è stata trovata anche in una lavatrice abbandonata tra i padiglioni. Il materiale è stato sequestrato e sarà inviato al laboratorio per le analisi delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo.

Potrebbero Interessarti