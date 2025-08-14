Palermo, sequestrati 3,3 chili di hashish allo Zen 2

I carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, con il supporto delle unità cinofile, hanno portato a termine un'operazione nel quartiere Zen 2, culminata con il sequestro di oltre 3,3 chili di sostanze stupefacenti. I militari, all'interno di vari punti del quartiere, hanno trovato e sequestrato diverse dosi di stupefacente già confezionate e pronte per la vendita: 3,3 chili di hashish suddivisi in 28 panetti, 311 dosi e una stecca; 85 dosi di crack, contenute all'interno di involucri in cellophane trasparente termosaldati, per un peso complessivo di circa 51 grammi; 8 involucri di marijuana, per un peso di circa 3 grammi; 9 dosi di cocaina per un peso di circa 3 grammi; 3 bustine di plastica contenenti una sostanza polverosa bianca, utilizzata per il taglio della cocaina. Tra i vari nascondigli utilizzati, parte delle dosi, pronte per la vendita ai consumatori, è stata trovata anche in una lavatrice abbandonata tra i padiglioni. Il materiale è stato sequestrato e sarà inviato al laboratorio per le analisi delle sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo.