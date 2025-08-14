Sette anni fa il crollo del 'Morandi' a Genova, Mattarella: sicurezza infrastrutture non ammette negligenze

Sette anni fa crollava il ponte Morandi. Oggi la cerimonia perla prima volta nello spazio attiguo al Memoriale inaugurato lo scorso dicembre. Stamattina l'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha celebrato nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa una messa in ricordo delle 43 vittime: è il primo atto di una giornata che prevede altri momenti commemorativi promossi dal Comune di Genova insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi. Il crollo 'ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hannogenerato un disastro di quelle proporzioni', ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla sindaca Silvia Salis.