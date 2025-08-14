ou
Ispica, 17enne marocchino residente a Rosolini accoltella tunisino: denunciato

Trump offre garanzie di sicurezza Usa all'Ucraina

Fatti&Notizie

Il presidente Donald Trump nell'incontro in call di ieri ha dichiarato ai leader europei e ucraini che gli Usa sono disposti a fornire garanzie di sicurezza per l'Ucraina, a determinate condizioni': lo scrive Politico.com. 'Ma senza la Nato', aggiunge il sito news americano, citando fonti informate sulla call di ieri. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dal premier britannico Keir Starmer oggi a Londra. L'incontro viene interpretato dalla Bbc come un rinnovato segnale pubblico di sostegno a Kiev da parte del Regno Unito alla vigilia del vertice di domani in Alaska. Abbattuti nella notte 24 droni russi sugli almeno 45 entrati sul territorio nazionale ucraino: lo annuncia l'aeronautica militare di Kiev.
L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump inizierà domani ad Anchorage, in Alaska, alle 11.30 ora locale (le 21.30 ora italiana), ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dalle agenzie di Mosca.
Putin e Trump terranno una conferenza stampa congiunta dopo il vertice.

