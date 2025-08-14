ou
L'estate nel Ragusano, appello di Confcommercio

Nel cuore dell’estate, la provincia di Ragusa si trasforma in un grande palcoscenico collettivo: le piazze si riempiono di vita, i centri storici tornano a respirare, le imprese lavorano senza sosta per accogliere cittadini e visitatori. È in questi mesi che la bellezza del nostro territorio si manifesta con maggiore forza e intensità, confermando la straordinaria vocazione turistica e culturale della provincia iblea. Ma insieme alle luci della ribalta, emergono anche le fragilità delle nostre città. È questo il momento, come sottolinea il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti (nella foto), di guardare oltre l’orizzonte delle emergenze quotidiane e domandarci: “Dove vogliamo essere tra cinque o dieci anni? Possiamo accontentarci di vivere di iniziative isolate e stagionali, oppure è arrivato il momento di immaginare una strategia comune che unisca davvero tutti i Comuni iblei?”
Secondo Manenti, il tema è cruciale: “I cittadini chiedono città curate e vivibili, le imprese chiedono regole chiare e tempi certi. Non sono richieste straordinarie: sono la base per crescere insieme. Il turismo, ad esempio, non si ferma ai confini comunali. Lo stesso vale per le infrastrutture, i servizi, la promozione del territorio”. Da qui parte un invito concreto: “Il buon senso ci suggerisce che, unendo le forze, possiamo moltiplicare i risultati.

