Carlentini, mostra fotografica sull'arrivo delle Sacre Spoglie di Santa Lucia

La storica venuta delle sacre spoglie mortali di Santa Lucia, vergine e martire siracusana, patrona di Carlentini, avvenuta il 26 e 27 dicembre 2024 sarà ripercorsa attraverso una mostra fotografica a cura del giornalista Salvatore Di Salvo e di Salvatore Mangiameli devoto di Santa Lucia e socio della Pro Loco Ets di Carlentini. Una raccolta di scatti su momenti più salienti dell’arrivo, della sosta e della partenza delle sacre spoglie della Patrona realizzati dai tre fotografi carlentinesi, accreditati durante la presenza del corpo di Santa Lucia, Salvo Di Stefano, Franco Saccà e Salvatore Urrata. La mostra è visitabile dal 23 agosto al 25 agosto 2025, nella chiesa Santa Maria di Roccadia. L’iniziativa, realizzata in occasione dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Lucia, è promossa dalla Parrocchia Immacolata Concezione – Chiesa Madre, dalla Deputazione e dai Devoti di Santa Lucia di Carlentini, dalla Pro Loco Ets e patrocinata dal comune di Carlentini, con il contributo di sette sponsor. La mostra sarà completata con alcuni scatti della festa di Santa Lucia dei tre fotografi, che ogni anno, da 404 anni, la quarta domenica di Agosto, i carlentinesi riabbracciano la patrona Santa Lucia. “Una mostra che ha un significato particolare quest’anno – hanno detto i due curatori – dopo la presenza a Carlentini delle sacre spoglie della martire siracusana. Un momento di grazia e di benedizione che tramite le foto possiamo rivivere. Un grazie ai tre fotografi Salvo Di Stefano, Franco Saccà e Salvatore Urrata che, a titolo gratuito, hanno donato alla parrocchia una serie di scatti sulla presenza delle sacre spoglie di Santa Lucia”. La mostra sarà inaugurata venerdì 22 agosto 2025, alle ore 20, nella chiesa di Roccadia alla presenza delle autorità civili, ecclesiali e dei rappresentanti della Deputazione e dei Devoti di Santa Lucia.