Otto nuove ostetriche all'Asp di Enna, rafforzati i servizi per le mamme

Un importante rafforzamento per i servizi di assistenza ostetrico-ginecologica nel territorio ennese. L'ASP di Enna ha ufficializzato l'assunzione di otto nuove ostetriche, un risultato reso possibile dal completamento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami con delibera dello scorso sei agosto. La dottoressa Di Vita Pia si è aggiudicata il posto messo a concorso, ottenendo la nomina in ruolo a tempo indeterminato come vincitrice della selezione. Una soddisfazione personale che si trasforma in un'opportunità per tutto il territorio provinciale. Ma la vera notizia è rappresentata dallo scorrimento della graduatoria.

Infatti, grazie alla disponibilità di dodici posti vacanti nell'organico dell'Azienda, la Direzione Strategica composta dal D.G. dottore Mario Zappia, dalla D.A. dottoressa Maria Sigona ed il D.S. dottore Ennio Ciotta, ha ritenuto opportuno nominare in ruolo le altre sette professioniste classificate in posizione utile; si tratta delle dottoresse Iapichino Miryana Emanuela, Argento Ambra Rita, Navarria Flavia, Morreale Chiara, Villafranca Miriana, Grasso Chiara e La Paglia Noemi.

Tutte e otto entreranno in servizio, previa verifica degli atti concorsuali e acquisizione della disponibilità, con contratto a tempo indeterminato e in prova, secondo le procedure standard previste per le assunzioni di nuovo personale nel settore sanitario pubblico. L'arrivo delle otto nuove ostetriche rappresenta una boccata d'ossigeno per i servizi sanitari provinciali, spesso alle prese con carenze di personale specializzato. Le professioniste andranno a coprire le esigenze delle diverse strutture dell'ASP in tutto il territorio.

"Si tratta di un potenziamento significativo che migliorerà la qualità dell'assistenza alle donne in gravidanza e durante il parto - spiega il Direttore Generale Mario Zappia - un aspetto particolarmente importante in una provincia come quella di Enna, che deve garantire servizi su un territorio spesso caratterizzato da difficoltà logistiche". Le nuove professioniste saranno distribuite secondo le necessità organizzative stabilite dalla Direzione Strategica, con l'obiettivo di ottimizzare la copertura dei servizi e ridurre i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche.

L'assunzione delle otto ostetriche conferma l'impegno dell'ASP di Enna nel potenziamento dell'organico sanitario, un tema centrale per garantire assistenza sanitaria di qualità e prossima in tutto il territorio di competenza.