Half Marathon di Palermo, a tre mesi dalla corsa è record di iscritti: 800 atleti in corsa

A tre mesi dalla partenza della XII Palermo International Half Marathon-Coppa PackItalia, in programma domenica 19 ottobre a Mondello, la manifestazione fa registrare numeri da record: 800 iscritti e un incremento del 50% di presenze straniere rispetto allo scorso anno. Sono oltre 40 le Nazioni rappresentate e ben 33 le province italiane da cui provengono i podisti, confermando il crescente appeal dell'evento.

Quest'anno la gara ospiterà anche il Campionato Italiano di Mezza Maratona FISPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali) e il Campionato siciliano delle Polizie Locali.

Madrina d'eccezione sarà Giusy Versace, atleta paralimpica e senatrice, che porterà la sua testimonianza di sport e inclusione.