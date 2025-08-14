Raffica di dimissioni, il Consiglio di Cutro verso lo scoglimento

Non ci sono più consiglieri comunali e quindi l'assemblea civica va sciolta.

E' quanto accade a Cutro dove una raffica di dimissioni dei consiglieri ha fatto scendere il numero dei componenti dell'assemblea a 7 su 16.

Numero al di sotto della soglia minima prevista per il regolare funzionamento.

La situazione non consente surroghe, poiché alle elezioni del 2022 si presentò una sola lista, Gente per Cutro, con candidato sindaco Antonio Ceraso, e tutti i candidati furono eletti.

Quello che inizialmente appariva come un punto di forza per il primo cittadino si è trasformato in un boomerang: dalla fine del 2023, infatti, una frattura interna alla maggioranza ha messo in discussione la gestione del primo cittadino.

Negli ultimi giorni le dimissioni si sono moltiplicate: il 12 agosto avevano lasciato l'assessore all'Agricoltura Vincenzo Andreoli, l'assessore al Bilancio Maria Teresa Stirparo e il presidente del Consiglio Piero Lorenzano; prima ancora, c'erano state le dimissioni di Sara Brugnano (18 luglio) e Chiarella Muto (7 agosto) che avevano indebolito la compagine di governo.

A queste recenti dimissioni si aggiungono quelle rassegnate nel 2024 da Rocco Curcio, che però era già transitato all'opposizione. Con 10 consiglieri in carica il Consiglio sarebbe potuto andare avanti, ma oggi hanno presentato le dimissioni Damiano Aiello, Elisa Parrotta (entrambi di Fratelli d'Italia) e Pietro Le Piane (Forza Italia), tre consiglieri che dalla maggioranza erano passati all'opposizione per vedute opposte a quelle del sindaco.

Con soli sette consiglieri rimasti fedeli a Ceraso, lo scioglimento dell'assemblea è inevitabile. Con questi numeri infatti, si determina la riduzione del Consiglio comunale a meno della metà dei suoi componenti (7 su 16), caso per il quale è previsto lo scioglimento. Ora la Prefettura di Crotone dovrà procedere con il commissariamento dell'ente e la convocazione di elezioni anticipate.