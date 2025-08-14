ou
ULTIME NOTIZIE

Siracusa meta di vacanze, utilizzano Poste per i bagagli ingombranti

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Incendio minaccia struttura ricettiva nel Cosentino: momenti di paura

Incendio minaccia struttura ricettiva nel Cosentino: momenti di paura

Altro sud

Attimi di apprensione a Tortora per un incendio che ha distrutto alcuni ettari di vegetazione ed ha lambito alcune abitazioni, ricoveri per animali ed un albergo ristorante.
La struttura ricettiva ha subito lievi danni esterni, con le fiamme che hanno danneggiato una tettoia in legno e bruciato alcuni alberi presenti nel giardino.
Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Particolarmente difficile l'accesso con i mezzi a causa delle strette stradine del centro storico di Tortora.

Potrebbero Interessarti