Siracusa meta di vacanze, utilizzano Poste per i bagagli ingombranti

L’estate dei vacanzieri è giunta nella sua fase più calda e le strutture ricettive accolgono i turisti che hanno scelto il Siracusano per le cosiddette ferie d’agosto. Per gli ospiti che viaggiano da tutto lo Stivale e per gli ospiti stranieri, una soluzione per spostarsi senza ingombri e superare i limiti previsti sui bagagli è quella di far giungere in anticipo a destinazione le proprie valigie. E sono molti i cittadini in partenza o i turisti in arrivo che hanno scelto questo servizio anche con Poste Italiane. Come Anna Francia, il cui marito è originario di Siracusa e che ad Ortigia trascorre le sue vacanze estive con la famiglia: “Viaggiare leggeri – commenta - consente di spostarsi più velocemente e con meno preoccupazioni, evitando possibili disagi dovuti a valigie fuori formato e salendo sui mezzi di trasporto molto più agevolmente”. Molti turisti, inoltre, dalla città aretusea proseguono le vacanze raggiungendo altre parti d’Italia, passando così dal mare alla montagna alle città d’arte, decidendo così di spedire direttamente a casa l’abbigliamento che non useranno più nella tappa successiva del viaggio. Anche ai vacanzieri è dunque dedicato Poste Delivery Web, per spedire valigie e pacchi fino a trenta chilogrammi, in Italia o all’estero, anche comodamente da casa tramite il sito poste.it o l’app Poste Italiane. Da qui è possibile prenotare il servizio e creare la lettera di vettura da applicare sul collo, sia per il ritiro a domicilio che per la spedizione dai 47 uffici postali del Siracusano. Spedizione possibile anche dagli oltre 120 Punto Poste presenti sul territorio provinciale, per colli fino a quindici chilogrammi. Sempre in fase di prenotazione si potrà scegliere la modalità di consegna: al domicilio e presso gli uffici postali o punto poste abilitati.