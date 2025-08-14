Prima una lite, poi una coltellata ad un autista di bus urbano a Priolo

Un uomo è stata accoltellato nel pomeriggio, verso le 18,30 a Priolo (Siracusa). Secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un violento litigio tra due persone per futili motivi: l'aggressore avrebbe estratto un coltello colpendo a una gamba il rivale. La vittima è stata trasferita all'ospedale Umberto I. La polizia sta indagando per ricostruire cosa è accaduto. La vittima potrebbe + l'autista di un autobus urbano e ad accoltellarlo sarebbe stato un passeggero. Il fatto di sangue è avvenuto in via Pentapoli.