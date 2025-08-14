ou
Nubifragio a Corleone e Tremonzelli, disagi alla viabilità

CronacaCataniaPalermo

Fortissima pioggia nella zona di Corleone e Tremonzelli e lungo l'autostrada Palermo-Catania. La forte perturbazione ha provocato danni soprattutto nelle campagne. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile per soccorrere i residenti. "Nel pomeriggio la nostra città è stata colpita da una violenta bomba d'acqua che ha provocato disagi e criticità in diverse aree del territorio - dice il sindaco di Corleone Walter Rà - La nostra squadra reperibile è stata operativa da subito per intervenire nei punti maggiormente colpiti, con l'obiettivo di ripristinare la normale viabilità sia urbana che extraurbana e garantire la sicurezza dei cittadini. Comprendiamo le difficoltà che alcuni di voi stanno affrontando in queste ore e ribadiamo il costante impegno dell'amministrazione nel fornire supporto e assistenza"..

