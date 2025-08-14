Carceri, appello a Schifani: nomini il nuovo garante dei detenuti in Sicilia

I Garanti dei detenuti di Palermo, Messina e Siracusa hanno scritto una lettera al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, affinche' provveda al piu' presto alla nomina del nuovo Garante regionale. Il posto e' infatti vacante dal primo aprile scorso, dopo le dimissioni di Santi Consolo. La Regione Sicilia ha 23 istituti penitenziari: nessun'altra regione italiana ha la stessa quantita' di strutture detentive (la Lombardia ne ha 18, il Lazio e la Campania 15, la Toscana 16). Attualmente i garanti territoriali sono appena tre, Pino Apprendi per il Comune di Palermo, Giovanni Villari per quello di Siracusa e Lucia Risicato per quello di Messina: solo tre garanti territoriali possono tuttavia limitarsi a lambire il disagio di migliaia di detenuti rimasti senza una figura di garanzia di riferimento. Sovraffollamento e suicidi denunciano "una situazione di emergenza nazionale senza precedenti", affermano i Garanti, gia' oggetto della protesta nazionale dei Garanti territoriali il 30 luglio scorso. I Garanti, confidando nella possibilita' di "un confronto diretto col Presidente, auspicano che la figura del nuovo Garante regionale possieda - com'e' indispensabile - competenza ed esperienza specifiche, maturate sul campo, e che non sia invece il frutto di logiche di partito incompatibili con la natura terza e autonoma di ogni organo di garanzia"