Incendi in Portogallo, prolungata l'allerta fino a domenica

Incendi in Portogallo, prolungata l'allerta fino a domenica

Fatti&Notizie

"Di fronte alle avversità di 22 giorni consecutivi di caldo intenso che non accenna a diminuire, il governo prolungherà ancora una volta lo stato di allerta fino a domenica", ha dichiarato ai media la ministra degli Interni del Portogallo, Maria Lúcia Amaral, in una conferenza stampa tenuta ieri nella sede nazionale della Protezione civile.
Attimi di tensione quando alla ministra è stato chiesto se si sentisse all'altezza del proprio compito.
"Due mesi fa ho fatto un giuramento di fedeltà, non tradirò quel giuramento dimettendomi", ha risposto la ministra.
In questione, fra l'altro, c'è il rifiuto del governo di chiedere aiuto internazionale e la dichiarazione dello stato di allerta, ma non dello stato di emergenza. Una scelta, quest'ultima, criticata anche da José Luís Carneiro, attuale segretario del Partito socialista, all'opposizione, ma a sua volta ex ministro degli Interni nell'ultimo governo Costa.
La situazione intanto resta drammatica soprattutto nel nord del Paese, dove diverse aree bruciano ormai dall'inizio di agosto. Secondo i dati della Protezione Civile i roghi al momento attivi sono 41 e impegnano circa 3.700 Vigili del fuoco e 1.220 mezzi. L'incendio più grave nella provincia di Arganil (circa 60 km da Coimbra), dove a combattere le fiamme, molto vicine ai centri abitati, ci sono più di 800 pompieri.

