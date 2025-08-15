Autista del bus accoltellato a Priolo, la polizia ferma l'aggressore

Nella serata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di di Priolo Gargallo, con la collaborazione di personale delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno operato un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 31 anni, residente a Priolo Gargallo, accusato di tentato omicidio. L’arrestato, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, nel pomeriggio di ieri, ha accoltellato un autista di un autobus di linea in servizio a Priolo Gargallo. L’arrestato, individuato a seguito delle immediate indagini svolte dagli investigatori del Commissariato, su disposizione dell’autorità Giudiziaria competente, è stato condotto in carcere. La vittima, curata dai sanitari del Pronto Soccorso, riportava una prognosi di quindici giorni per una ferita lacero – contusa alla gamba sinistra. Un grosso coltello da cucina, con il quale l’arrestato aveva ferito la sua vittima è stato rinvenuto e sequestrato dagli inquirenti.