ou
ULTIME NOTIZIE

Emozioni e applausi a Milo al quarto tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ferragosto, come festeggiare senza danneggiare l'ambiente

Ferragosto, come festeggiare senza danneggiare l'ambiente

PoliticaAgrigentoCaltanissettaCataniaEnnaMessinaPalermoRagusaSiracusaTrapani

Ferragosto è una delle giornate più attese dell’estate, ma spesso lascia dietro di sé un’eredità pesante per l’ambiente: rifiuti lasciati in spiaggia o nei parchi, plastica dispersa, mozziconi di sigarette, danni alla flora e fauna, e incendi provocati da barbecue accesi in aree non autorizzate. Per invertire questa tendenza e trasformare il 15 agosto in un momento di festa davvero sostenibile, proponiamo sette azioni semplici ma di grande impatto, che ogni cittadino può mettere in pratica: 1) Attenzione al rischio incendi – Se accendi barbecue o fuochi, fallo solo in aree autorizzate e sempre sotto controllo. Evita completamente in zone boschive o a rischio siccità: una scintilla può causare danni irreparabili. 2) Porta stoviglie riutilizzabili – Rinuncia a piatti, bicchieri e posate monouso: scegli alternative lavabili per ridurre sensibilmente i rifiuti in plastica. 3) Sigarette? Solo in contenitori portatili – I mozziconi sono tra i rifiuti più inquinanti. Porta un posacenere tascabile e non lasciarne mai traccia. 4) Rispetta le aree protette – Nei parchi e nelle riserve naturali rimani sui sentieri, non disturbare flora e fauna e segui i regolamenti locali. 5) Picnic zero sprechi – Prepara porzioni equilibrate, usa contenitori richiudibili e porta a casa gli avanzi per evitare sprechi alimentari e imballaggi inutili. 6) Rigenera la spiaggia prima di andare via – Dedica cinque minuti a raccogliere eventuali rifiuti, anche non tuoi. È un gesto di responsabilità che migliora il luogo per chi verrà dopo di te. 7) Lascia il posto più bello di come l’hai trovato – Coinvolgi amici e familiari, trasformando il Ferragosto in un’occasione di cura collettiva per il territorio. La sfida è semplice: godersi Ferragosto senza lasciare un segno negativo sull’ambiente. Ogni scelta consapevole è un passo verso città e spazi pubblici più vivibili, belli e accoglienti.

Potrebbero Interessarti