Ripescato nell'Adda, sedicenne muore in ospedale a Milano

Il naufragio a Lampedusa, 11 salme imbarcate per Porto Empedocle

CronacaAgrigento

Verranno imbarcate questa sera sul traghetto di linea, e non su quello della tarda mattinata, le 11 salme recuperate in mare dopo il doppio naufragio avvenuto mercoledi' a circa 14 miglia da Lampedusa. Sull'isola sono arrivati i camion partiti ieri sera da Porto Empedocle, incaricati del trasporto dei feretri. Le bare sbarcheranno a Porto Empedocle all'alba di domani, per poi essere trasferite nei cimiteri di Canicatti', Palma di Montechiaro, Grotte, Castrofilippo e Campobello di Licata. I sindaci dei sei comuni hanno dato disponibilita' di loculi alla prefettura di Agrigento.

