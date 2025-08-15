Festa dell'Assunta, a Palermo tra le processioni più suggestive

Il 15 agosto in Italia e in molti Paesi del mondo si celebra la Festa dell’Assunta, ricorrenza religiosa dedicata all’Assunzione di Maria Vergine in cielo. Si tratta di una delle festività cattoliche più sentite dell’anno, che unisce spiritualità, tradizioni popolari e momenti di convivialità.Origine e significato della Festa dell’AssuntaLa celebrazione trae origine dal dogma proclamato da Papa Pio XII nel 1950, secondo il quale la Vergine Maria, terminata la sua vita terrena, è stata assunta in cielo in anima e corpo. L’Assunzione rappresenta quindi un momento di gioia e speranza per i fedeli, simbolo di fede e di vita eterna.In Italia, la Festa dell’Assunta cade in pieno Ferragosto, periodo in cui molti si concedono vacanze e viaggi, ma resta fortemente legata alle celebrazioni liturgiche, con messe solenni, processioni e momenti di preghiera in tutto il Paese.Le tradizioni italiane del 15 agosto. Ogni regione italiana celebra l’Assunta con usi e riti differenti:Processioni mariane: tra le più celebri quelle di Palermo, Sassari, Cagliari, Cefalù e Cortona.Eventi storici e folcloristici: come la “Varia” di Palmi (RC), patrimonio immateriale UNESCO, che prevede la sfilata di una gigantesca macchina scenica.Benedizione del mare: in molte località costiere, i fedeli portano in processione la statua della Madonna fino in barca, per chiedere protezione ai naviganti.Festa dell’Assunta e FerragostoIn Italia, la Festa dell’Assunta coincide con il Ferragosto, periodo che unisce sacro e profano: dopo le celebrazioni religiose, è tradizione organizzare pranzi in famiglia, picnic all’aperto e fuochi d’artificio. Nelle località balneari, le spiagge si riempiono di turisti e residenti per festeggiare fino a tarda notte.Eventi 2025 per la Festa dell’AssuntaQuest’anno il 15 agosto cade di venerdì, regalando un lungo weekend di vacanza. In molte città sono previsti concerti, sagre, rievocazioni storiche e spettacoli pirotecnici per rendere omaggio alla Madonna Assunta e festeggiare insieme la metà dell’estate.