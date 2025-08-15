ou
ULTIME NOTIZIE

Prova del nove del Siracusa a Foggia, la prima di Coppa Italia senza Turati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Precipita mentre monta le luminarie, operaio morto nel Barese

Precipita mentre monta le luminarie, operaio morto nel Barese

Altro sud

Un operaio di 46 anni, Giovanni Faniulo, originario di Putignano, è morto a Valenzano, nel Barese, mentre era impegnato nelle attività di montaggio delle luminarie per la festa patronale dedicata a San Rocco.
L'incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino.
La vittima, socia della ditta che si occupa della fornitura e del montaggio delle luminarie, sarebbe precipitata da un'altezza di tre metri.
I soccorsi prestati dal personale del 118 sono stati inutili.
Si tratta della seconda vittima sul lavoro in Puglia: a Manduria, nel Tarantino, un netturbino stamani è stato travolto e ucciso da una moto mentre era in servizio.

Potrebbero Interessarti