Due motociclisti morti in due incidenti stradali in Salento

Incidente mortale sulla circonvallazione che collega Veglie a Porto Cesareo, in Salento.

A perdere la vita um motociclista di 59 anni di Salice salentino che con la sua moto Honda si è scontrato con un Renault Scenic condotta da un 73enne.

A Melissano, invece, sulla statale 274, all'altezza dello svincolo per Felline, ha perso la vita un 23enne di Racale che a bordo di uno scooter Piaggio, nel tentativo di superare un'autovettura, ha perso il controllo del mezzo ed è morto sul colpo.