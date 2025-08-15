ou
Prova del nove del Siracusa a Foggia, la prima di Coppa Italia senza Turati

Due motociclisti morti in due incidenti stradali in Salento

Altro sud

Incidente mortale sulla circonvallazione che collega Veglie a Porto Cesareo, in Salento.
A perdere la vita um motociclista di 59 anni di Salice salentino che con la sua moto Honda si è scontrato con un Renault Scenic condotta da un 73enne.
A Melissano, invece, sulla statale 274, all'altezza dello svincolo per Felline, ha perso la vita un 23enne di Racale che a bordo di uno scooter Piaggio, nel tentativo di superare un'autovettura, ha perso il controllo del mezzo ed è morto sul colpo.

