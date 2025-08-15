ou
ULTIME NOTIZIE

Prova del nove del Siracusa a Foggia, la prima di Coppa Italia senza Turati

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Il governatore Schifani: "E' entrato in funzione il dissalatore di Gela"

Il governatore Schifani: "E' entrato in funzione il dissalatore di Gela"

PoliticaCaltanissettaPalermo

"Da ieri sera il dissalatore di Gela immette nella rete idrica 50 litri d'acqua al secondo, a vantaggio della fascia costiera e con beneficio del nisseno e dell'agrigentino.
È il secondo dei tre impianti strategici realizzati dalla Regione Siciliana per contrastare l'emergenza idrica in Sicilia.
A regime, entro pochi giorni, l'impianto avrà una produzione di acqua fino a circa 100 litri al secondo". Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani.
"Il governo regionale - aggiunge - ha dimostrato che è possibile intervenire velocemente contro le emergenze storiche e proseguiremo nel compimento degli interventi infrastrutturali, da completare e accelerare".

Potrebbero Interessarti