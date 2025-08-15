ou
Prova del nove del Siracusa a Foggia, la prima di Coppa Italia senza Turati

Modica, niente segnaletica per la spiaggia di Maganuco "bandiera blu"
CronacaRagusa

Raggiungere la spiaggia di Maganuco - bandiera blu insieme a Marina di Modica - non è compito agevole per chi non conosce la zona e dovesse fidarsi della segnaletica. Le indicazioni per raggiungere dal centro di Modica la spiaggia di Maganuco si fermano, infatti, al quartiere Sacro Cuore. Dopo si può andare ad intuito, sapendo che Maganuco è tra Marina di Modica e Pozzallo. Lungo la strada che porta a Marina, anche in corrispondenza di incroci e rotatorie, non esiste nessun cartello che indichi la spiaggia di Maganuco. Perchè è così difficile, dalle nostre parti, mettere al servizio dei turisti indicazioni chiare? C'è da augurarsi che qualcuno possa raccogliere questo appello a beneficio dell'ospitalità.

