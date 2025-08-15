Prova del nove del Siracusa a Foggia, la prima di Coppa Italia senza Turati

La tradizione è dalla parte del Siracusa. Domani comincia la stagione ufficiale per gli azzurri neo promossi ed il Siracusa dovrà difendere tradizione ed onore nella prima di Coppa Italia, allo 'Zaccheria' di Foggia. I precedenti sono a favore del Siracusa, ma laa realtà di oggi è tutta un'altra storia. Il club azzurro non ha confermato, essendo anche svincolati, i pezzi da 'novanta' della promozione in Serie D, affidndosi ad un gruppo di giovani dibelle speranze. E' inutile nascondere che la squadra è incompleta. Lo sa il tecnico Turati, ma soprattutto i tifosi che aspettano quaalcosa di più consistente da parte della società. Intanto Turati non è partito per Foggia. La società alla vigilia del confronto contro i rossoneri ha fatto sapere che ' mister Turati non è partito alla volta di Foggia perché impossibilitato a causa di un episodio di virosi intestinale. Dovesse ristabilirsi nelle prossime ore la società è pronta a garantire il trasferimento in Puglia'. Così la nota ufficiale del club. La partita si giocherà in notturna con fischio d'inizio alle 21.