Comiso, l'addio alla piccola Carlotta: lutto cittadino nel giorno del funerale

Danneggiata auto di agente della Municipale di Pozzallo

CronacaRagusa

Ignoti hanno danneggiato l'auto di un agente dellapolizia municipale di Pozzallo. Potrebbe trattarsi di una ritorsione nei confronti del Corpo dopo un giro di vite da parte degli agenti contro l'illegalità in città E' la seconda volta che un agente viene preso di mira a Pozzallo.
La situazione è aggravata da una vera e propria “campagna denigratoria” che si sta diffondendo sui social media, prendendo di mira non solo la Polizia Locale, ma tutte le forze dell’ordine. Nonostante queste difficoltà, il comunicato ringrazia i molti cittadini che hanno espresso solidarietà e fiducia, denunciando una Pozzallo in mano a “prepotenti, arroganti e delinquenti”. Questo supporto fa da contraltare all’ostilità percepita e mette in luce il divario tra chi vede negli agenti un baluardo di legalità e chi li considera un nemico.

