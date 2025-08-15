ou
Comiso, l'addio alla piccola Carlotta: lutto cittadino nel giorno del funerale

Si celebrano sabato, a Comiso, i funerali della piccola Carlotta Puccia, la bimba di 2 anni, morta il 10 agosto scorso nell'incidente sulla Ragusa-Catania mel quale sono rimasti feriti i genitori. La giunta comunale di Comiso ha disposto che il 16 agosto venga dichiarato il lutto cittadino per la piccola Carlotta, "e al contempo - afferma la sindaca Maria Rita Schembari - per ricordare tutte le vittime della strada che, in questi ultimi giorni, hanno funestato la nostra comunità con la loro precoce scomparsa”.

