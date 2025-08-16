ou
ULTIME NOTIZIE

Ventotto migranti sbarcati nella notte a Lampedusa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Arriva ferito in ospedale a Palermo, la Tac esclude colpi d' arma da fuoco

Arriva ferito in ospedale a Palermo, la Tac esclude colpi d' arma da fuoco

CronacaPalermo

La Tac ha escluso che le ferite sul corpo di Antonino Romano, 64 anni, siano state provocate da colpi d'arma da fuoco. "Non ci sono frammenti metallici come emerso dagli esami, né fratture né emorragie interne, quindis ono ferite lacero contuse", dicono i medici dell'ospedale Civico di Palermo. Prima di perdere i sensi sarebbe stato il paziente a riferire ai soccorritori di essere stato ferito a colpi d'arma da fuoco. L'uomo ha contusioni ed escoriazioni al volto e al braccio,segni di violenza su cui indagano i carabinieri. Gli investigator stanno lavorando sulla dinamica e il movente dell'aggressione. L'uomo anche in ospedale ha continuato a confermare che contro di lui sarebbero stati esplosi dei colpidi pistola: potrebbe trattarsi di un segno di avvertimento dopo il pestaggio o l'aggressore potrebbe aver mancato la vittima.

Potrebbero Interessarti