ou
ULTIME NOTIZIE

Ventotto migranti sbarcati nella notte a Lampedusa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Ventotto migranti sbarcati nella notte a Lampedusa

Ventotto migranti sbarcati nella notte a Lampedusa

CronacaAgrigento

Sbarco nella notte a Lampedusa, dove sono approdati 28 migranti. Dopo un primo triage sanitario sono stati condotti nell'hotspot di contrada Imbriacola, dove ci sono al momento 99 ospiti. Al momento non sono previsti trasferimenti. Ieri circa 250 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, lo stesso su cui sono state imbarcate 11 salme del naufragio del 14 agosto scorso. I feretri saranno tumulati nei cimiteri di Canicattì, Castrofilippo, Campobello di Licata, Palma di Montechiaro, e Grotte.

Potrebbero Interessarti