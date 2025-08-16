ou
Burrasca con grandinata e una tromba d'aria nel Modicano: nessun ferito

La Forestale riprende con un drone la nuova frattura apertasi sull'Etna

CronacaCatania

l corpo forestale della Regione siciliana con un drone ha girato le immagini che mostrano la nuova frattura aperta il 14 agosto a quota 3000 metri sull'Etna, nella stessa zona già interessata dall'attività eruttiva di febbraio.
La colata lavica è ben visibile lungo il pendio, ma al momento non vengono segnalate criticità per boschi, centri abitati o infrastrutture.
Non si è verificata caduta di cenere e l'aeroporto di Catania ha continuato a operare regolarmente.

