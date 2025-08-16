'Ritrovo abituale di pregiudicati', chiuso per 7 giorni chiosco a Catania

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l'attività di un chiosco-bar di via VI Aprile, a Catania, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania. I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notificato il provvedimento al gestore, dopo aver avuto modo di constatare, in diversi controlli effettuati in un significativo arco temporale, come il chiosco rappresentasse "un luogo di incontro abituale di pregiudicati, ritenuti responsabili di reati di particolare allarme sociale come quelli in materia di stupefacenti, ricettazione, contrabbando e violazione di norme sul monopolio di sali e tabacchi, rapina, lesioni personali, atti persecutori, maltrattamenti contro i familiari e conviventi, fabbricazione di documenti falsi".